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В Чернигове задержали нарушителей, которые ночью запустили фейерверк

4 октября 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Чернигове задержали нарушителей, которые ночью запустили фейерверк
Задержанные нарушители, которые запустили фейерверк. Фото: cn.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Чернигове задержали нарушителей, которые ночью запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Ими оказались 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Об этом сообщает ГУ НП в Черниговской области.

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"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Чернигове неизвестные запустили фейерверк. На место события выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские Черниговского районного управления полиции опросили свидетелей события и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей — мужчина и женщина были в нетрезвом состоянии", — говорится в сообщении.

Свои незаконные действия фигуранты объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. Правоохранители изъяли с места происшествия использованную пиротехнику.

Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия
Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия. Фото: cn.npu.gov.ua
Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия
Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия. Фото: cn.npu.gov.ua
Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия
Пиротехника, которую изъяли правоохранители на месте происшествия. Фото: cn.npu.gov.ua

По данному факту дознаватель полиции открыл производство по факту хулиганства (ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Украине запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 апреля, Президент подписал его в начале мая. Этот закон важен не только потому, что он приближает нас к вступлению в Европейский Союз, но и потому, что будет беречь ментальное здоровье украинцев.

Также мы писали, что в апреле в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги.

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