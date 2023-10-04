Затримані порушники, які запустили феєрверк. Фото: cn.npu.gov.ua

У Чернігові затримали порушників, які вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Ними виявились 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Про це повідомляє ГУ НП в Чернігівській області.

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"Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в Чернігові невідомі запустили феєрверк. На місце події виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські Чернігівського районного управління поліції опитали свідків події та встановили особи зловмисників. Ними виявились двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка були у нетверезому стані", — йдеться у повідомленні.

Свої незаконні дії фігуранти пояснили тим, що святкували день народження жінки. Правоохоронці вилучили з місця події використану піротехніку.

Піротехніка, яку вилучили правоохоронці на місці події. Фото: cn.npu.gov.ua

Піротехніка, яку вилучили правоохоронці на місці події. Фото: cn.npu.gov.ua

Піротехніка, яку вилучили правоохоронці на місці події. Фото: cn.npu.gov.ua

За цим фактом дізнавач поліції відкрив провадження за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 квітня, Президент підписав його на початку травня. Цей закон важливий не лише тому, що він наближає нас на крок до вступу в Європейський Союз, але і тому, що берегтиме ментальне здоров’я українців.

Також ми писали, що у квітні у Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги.