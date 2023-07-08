В Черкассах засудили администратора Telegram-канала, который сообщал места раздачи повесток
В Черкассах засудили администратора Telegram-канала "Запрошення Черкаси". Он сообщал о местах раздачи повесток в городе.
Об этом говорится в решении Приднепровского районного суда города Черкассы.
Приговор администратору Telegram-канала
Деятельность мужчины была квалифицирована по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Администратора Telegram-канала о повестках задержали в начале марта этого года. Правоохранители обнаружили, что он размещал информацию о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК.
Последнее сообщение в Telegram-канале фигурант опубликовал после того, как был задержан сотрудниками СБУ. Он заявил, что списки участников передадут в военкомат для улучшения мобилизационных мер.
Мужчина признал свою вину. Он заключил соглашение со следствием, утвержденное судом. Фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Правоохранители вернули ему арестованные мобильные телефоны.
Напомним, в Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Порядку денний". В группе разглашалась информация о местах работы военнослужащих.