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В Черкассах засудили администратора Telegram-канала, который сообщал места раздачи повесток

8 июля 2023 21:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черкассах засудили администратора Telegram-канала, который сообщал места раздачи повесток
Сотрудники СБУ проводят обыск у задержанного. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черкассах засудили администратора Telegram-канала "Запрошення Черкаси". Он сообщал о местах раздачи повесток в городе.

Об этом говорится в решении Приднепровского районного суда города Черкассы.

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Деятельность мужчины была квалифицирована по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Администратора Telegram-канала о повестках задержали в начале марта этого года. Правоохранители обнаружили, что он размещал информацию о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК.

Последнее сообщение в Telegram-канале фигурант опубликовал после того, как был задержан сотрудниками СБУ. Он заявил, что списки участников передадут в военкомат для улучшения мобилизационных мер.

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Пост в Telegram-канале. Фото: скриншот

Мужчина признал свою вину. Он заключил соглашение со следствием, утвержденное судом. Фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Правоохранители вернули ему арестованные мобильные телефоны.

Напомним, в Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Порядку денний". В группе разглашалась информация о местах работы военнослужащих.

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