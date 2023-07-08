У Черкасах засудили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв місця роздавання повісток

Співробітники СБУ проводять обшук у затриманого. Фото: СБУ

У Черкасах засудили адміністратора Telegram-каналу "Запрошення Черкаси". Він повідомляв про місця роздавання повісток у місті.

Про це йдеться у рішенні Придніпровського районного суду міста Черкаси.

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Вирок адміністратору Telegram-каналу

Діяльність чоловіка була кваліфікована за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Адміністратора Telegram-каналу про повістки затримали на початку березня цього року. Правоохоронці виявили, що він розміщував інформацію про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК.

Останнє повідомлення у Telegram-каналі фігурант опублікував після того, як його затримали співробітники СБУ. Він заявив, що списки учасників передадуть у військкомат для покращення мобілізаційних заходів.

Допис в Telegram-каналі. Фото: скриншот

Чоловік визнав свою провину. Він уклав угоду зі слідством, яку затвердив суд. Фігуранта засудили до 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном у два роки. Правоохоронці повернули йому арештовані мобільні телефони.

Нагадаємо, у Києві до 5 років в'язниці засудили адміністратора Telegram-каналу "Порядку денний". У групі розголошувалась інформація про місця роботи військкомів.