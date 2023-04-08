Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow В Бельгии перехватили пасхальных кроликов из экстази: что известно arrow

В Бельгии перехватили пасхальных кроликов из экстази: что известно

8 апреля 2023 03:35
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партия фальшивых шоколадных кроликов была сделана из MDMA. Фото: AFP
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В одном из аэропортов Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази. Такое уже случалось, как отметила пресс-секретарь Федеральной финансовой службы Флоренс Анжеличи.

Об этом сообщает AFP.

Читайте также:

Куда направлялись "кролики"

Таможенники в грузовом терминале аэропорта Брюсселя перехватили партию фальшивых шоколадных кроликов, сделанных из MDMA – полусинтетического психоделического вещества. Отмечается, что "вкусности" были адресованы покупателю в Гонконге.

"Здесь у нас есть один-два килограмма этого наркотика. Из одного килограмма можно сделать шесть тысяч таблеток экстази", — отметила сотрудница таможенного контроля Пол Мелейнер.

Ситуация повторилась

Представитель Федеральной финансовой службы Бельгии Флоренс Анжеличи отметила, что в 2022 году в аэропорту Брюсселя было перехвачено почти шесть тонн наркотиков.

Отмечается, что такие страны как Бельгия, Франция и Германия часто используются наркоторговцами как "транзитный пункт" для их товара. Обычно он отправляется из Латинской Америки как "витаминные добавки".

Напомним, что четверо жителей Черноморска наладили сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины. Правоохранители изъяли около пяти тысяч свертков с запрещенными веществами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB