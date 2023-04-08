В Бельгии перехватили пасхальных кроликов из экстази: что известно

Партия фальшивых шоколадных кроликов была сделана из MDMA. Фото: AFP

В одном из аэропортов Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази. Такое уже случалось, как отметила пресс-секретарь Федеральной финансовой службы Флоренс Анжеличи.

Об этом сообщает AFP.

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Таможенники в грузовом терминале аэропорта Брюсселя перехватили партию фальшивых шоколадных кроликов, сделанных из MDMA – полусинтетического психоделического вещества. Отмечается, что "вкусности" были адресованы покупателю в Гонконге.

"Здесь у нас есть один-два килограмма этого наркотика. Из одного килограмма можно сделать шесть тысяч таблеток экстази", — отметила сотрудница таможенного контроля Пол Мелейнер.

Ситуация повторилась

Представитель Федеральной финансовой службы Бельгии Флоренс Анжеличи отметила, что в 2022 году в аэропорту Брюсселя было перехвачено почти шесть тонн наркотиков.

Отмечается, что такие страны как Бельгия, Франция и Германия часто используются наркоторговцами как "транзитный пункт" для их товара. Обычно он отправляется из Латинской Америки как "витаминные добавки".

Напомним, что четверо жителей Черноморска наладили сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины. Правоохранители изъяли около пяти тысяч свертков с запрещенными веществами.