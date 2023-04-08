У Бельгії перехопили пасхальних кроликів зроблених з екстазі: що відомо

Партія фальшивих шоколадних кроликів була зроблена з MDMA. Фото: AFP

В одному з аеропортів Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених з екстазі. Таке вже траплялося, як зазначила речниця Федеральної фінансової служби Флоренс Анжелічі.

Про це повідомляє AFP.

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Митники в вантажному терміналі аеропорту Брюсселя перехопили партію фальшивих шоколадних кроликів, зроблених із MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини. Зазначається, що "смаколики" були адресовані покупцеві в Гонконгу.

"Тут у нас є один-два кілограми цього наркотику. З одного кілограма можна зробити шість тисяч пігулок екстазі", — зазначила співробітниця митного контролю Пол Мелейнер.

Ситуація повторилася

Речниця Федеральної фінансової служби Бельгії Флоренс Анжелічі зазначила, що 2022 року в аеропорту Брюсселя було перехоплено майже шість тонн наркотиків.

Зазначається, що такі країни, як Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються наркоторговцями як "транзитний пункт" для їхнього товару. Зазвичай він відправляється з Латинської Америки як "вітамінні добавки".

Нагадаємо, що четверо мешканців Чорноморська налагодили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями на території Одещини та інших регіонів України. Правоохоронці вилучили майже п’ять тисяч згортків з забороненими речовинами.