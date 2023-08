Турецкие мошенники организовали крупную аферу по поставках военного оборудования для Украины

Военное оборудование для Украины. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Турецкие правоохранительные органы завершили расследование мошенничества на сумму в 5,1 млн долларов. Афера связана с поставками военного оборудования для Украины.

Об этом сообщает Turkish Minute.

Афера с военным оборудованием для Украины

Сообщается, что шесть человек обвиняются в предумышленном мошенничестве группой по сговору и фальсификации официальных документов. Четверо из них рискуют получить срок до 26 лет, в то время как двое могут быть приговорены к 31,5 года тюремного заключения.

События приобрели огласку в прошлом году, когда Владимир Краковецкий, представляющий интересы Украины в области закупки вооружений в Турции, подал жалобу в местные правоохранительные органы. Он утверждал, что группа турецких предпринимателей предложила поставить в Украину военное оборудование, включая бронежилеты и оружие.

Краковецкий вначале был уверен в честности сделки, основываясь на информации о том, что сторона из Грузии выделит Украине 70 млн долларов для финансирования сделки. Однако позже один из участников этой схемы потребовал дополнительную оплату от Украины за военные товары.

После перевода 5,1 млн долларов турецкому бизнесмену, оборудование не было поставлено, а все попытки связаться с продавцом не увенчались успехом, что указывало на возможное мошенничество. Несмотря на временное задержание участников схемы, их впоследствии освободили.

