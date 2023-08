Турецькі шахраї організували велику аферу з постачання військового обладнання для України

Військове обладнання для України. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Турецькі правоохоронні органи завершили розслідування шахрайства на суму 5,1 млн доларів. Афера пов'язана із постачанням військового обладнання для України.

Про це повідомляє Turkish Minute.

Афера з військовим обладнанням для України

Повідомляється, що шістьох людей звинувачують у навмисному шахрайстві групою зі змови та фальсифікації офіційних документів. Четверо з них ризикують отримати строк до 26 років, тоді як двоє можуть бути засуджені до 31,5 років ув'язнення.

Події набули розголосу минулого року, коли Володимир Краковецький, який представляє інтереси України в галузі закупівлі озброєнь у Туреччині, оскаржив місцеві правоохоронні органи. Він стверджував, що група турецьких підприємців запропонувала поставити в Україну військове обладнання, зокрема бронежилети та зброю.

Краковецький спочатку був упевнений у чесності угоди, ґрунтуючись на інформації про те, що сторона з Грузії виділить Україні 70 млн доларів для фінансування угоди. Однак пізніше один з учасників цієї схеми вимагав додаткову оплату від України за військові товари.

Після переведення 5,1 млн доларів турецькому бізнесмену, обладнання не було поставлено, а всі спроби зв'язатися з продавцем не мали успіху, що вказувало на можливе шахрайство. Попри тимчасове затримання учасників схеми, їх згодом звільнили.

