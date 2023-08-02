Турецькі шахраї організували велику аферу з постачання військового обладнання для України
Турецькі правоохоронні органи завершили розслідування шахрайства на суму 5,1 млн доларів. Афера пов'язана із постачанням військового обладнання для України.
Про це повідомляє Turkish Minute.
Афера з військовим обладнанням для України
Повідомляється, що шістьох людей звинувачують у навмисному шахрайстві групою зі змови та фальсифікації офіційних документів. Четверо з них ризикують отримати строк до 26 років, тоді як двоє можуть бути засуджені до 31,5 років ув'язнення.
Події набули розголосу минулого року, коли Володимир Краковецький, який представляє інтереси України в галузі закупівлі озброєнь у Туреччині, оскаржив місцеві правоохоронні органи. Він стверджував, що група турецьких підприємців запропонувала поставити в Україну військове обладнання, зокрема бронежилети та зброю.
Краковецький спочатку був упевнений у чесності угоди, ґрунтуючись на інформації про те, що сторона з Грузії виділить Україні 70 млн доларів для фінансування угоди. Однак пізніше один з учасників цієї схеми вимагав додаткову оплату від України за військові товари.
Після переведення 5,1 млн доларів турецькому бізнесмену, обладнання не було поставлено, а всі спроби зв'язатися з продавцем не мали успіху, що вказувало на можливе шахрайство. Попри тимчасове затримання учасників схеми, їх згодом звільнили.
Нагадаємо, що зниження цін на харчові продукти для ЗСУ у Міноборони дозволить заощадити близько 10 мільярдів гривень протягом 2023 року. Цієї суми вистачило б, щоб забезпечити армію дронами Mavic на 6-7 місяців війни.