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Турецькі шахраї організували велику аферу з постачання військового обладнання для України

2 серпня 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Турецькі шахраї організували велику аферу з постачання військового обладнання для України
Військове обладнання для України. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Турецькі правоохоронні органи завершили розслідування шахрайства на суму 5,1 млн доларів. Афера пов'язана із постачанням військового обладнання для України.

Про це повідомляє Turkish Minute.

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Повідомляється, що шістьох людей звинувачують у навмисному шахрайстві групою зі змови та фальсифікації офіційних документів. Четверо з них ризикують отримати строк до 26 років, тоді як двоє можуть бути засуджені до 31,5 років ув'язнення.

Події набули розголосу минулого року, коли Володимир Краковецький, який представляє інтереси України в галузі закупівлі озброєнь у Туреччині, оскаржив місцеві правоохоронні органи. Він стверджував, що група турецьких підприємців запропонувала поставити в Україну військове обладнання, зокрема бронежилети та зброю.

Краковецький спочатку був упевнений у чесності угоди, ґрунтуючись на інформації про те, що сторона з Грузії виділить Україні 70 млн доларів для фінансування угоди. Однак пізніше один з учасників цієї схеми вимагав додаткову оплату від України за військові товари.

Після переведення 5,1 млн доларів турецькому бізнесмену, обладнання не було поставлено, а всі спроби зв'язатися з продавцем не мали успіху, що вказувало на можливе шахрайство. Попри тимчасове затримання учасників схеми, їх згодом звільнили.

Нагадаємо, що зниження цін на харчові продукти для ЗСУ у Міноборони дозволить заощадити близько 10 мільярдів гривень протягом 2023 року. Цієї суми вистачило б, щоб забезпечити армію дронами Mavic на 6-7 місяців війни.

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