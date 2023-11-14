Центр противодействия коррупции раскрыл детали потасовки в Виннице с участием сотрудника СБУ

Руслан Сивак (слева) и Дмитрий Сивак. Фото: facebook.com/antac.ua

Недавно в винницком ресторане "Арталь" произошла драка с участием сотрудника СБУ Дмитрия Сивака и вернувшегося с фронта военного. Известно, кто первый начал потасовку и по какой статье ведется расследование. В частности, правоохранители решили подробнее присмотреться к личности контрразведчика.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Детали дела о драке в Виннице

Отмечается, что в ресторане "Арталь" в Виннице праздновали дни рождения в разных залах сотрудник СБУ и вернувшийся из передовой военный. Сотрудник СБУ Дмитрий Сивак включил российский шансон. Гости сделали замечание контрразведчику, что привело к драке, которую начал отец контрразведчика Руслан Сивак.

Полиция проводит расследование по статье "Хулиганство" с возможной причастностью сотрудников Службы безопасности и департамента контрразведки. Наказание за это — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Что известно об имуществе сотрудника СБУ, участвовавшего в драке в Виннице

В Центре противодействия коррупции рассказали, что имущество родственников контрразведчика, в том числе различные транспортные средства, записанное на его бабушку Богдану Сивак и отца Руслана Сивака, в частности минивэн Volkswagen Caravelle 2018, Volkswagen e-Golf 2019 и мотоцикл BMW R 1250. Бабушка владеет минивэном с 2021 года.

"По нашим приблизительным подсчетам, на момент покупки аналогичное авто могло стоить до 40-45 тыс. долл. 75-летняя женщина на этом авто не ездит и, по нашим данным, никогда не ездила", — заявили в Центре.

С 2020 года отцу Руслану Сиваку принадлежит Volkswagen e-Golf 2019 года, который сейчас оценивается примерно в 20 тыс. дол. С 2021 года он также владеет мотоциклом BMW R 1250 RT 2019, который стоит почти 17 тыс. дол.

"При этом никаких данных о том, что бабушка или отец Дмитрия Сивака имели или имеют бизнес, в реестрах нет", — подчеркнули в ЦПК.

Реакция семьи Сивака на ситуацию

На вопрос к отцу Сивака, как семья, особенно бабушка, смогла купить такой автопарк, тот ответил, что это не "Бентли Континенталь" какой-то там большой", и то "не ваше дело", подкрепляя это тем, что бабушка всю жизнь — 40 лет — проработала военной.

ЦПК также сообщили, что Сивак направил к ним своего адвоката, и когда Центр попросил контакты адвоката, Сивак ответил, что нет необходимости звонить, если они его не знают. К тому же, Сивак убеждал Центр не делать публикации, утверждая, что в стране есть другие важные дела.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Центра противодействия коррупции

Напомним, что в ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.