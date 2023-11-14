Центр протидії корупції розкрив деталі бійки в Вінниці за участю співробітника СБУ

Руслан Сивак (ліворуч) та Дмитро Сивак. Фото: facebook.com/antac.ua

Нещодавно в вінницькому ресторані "Арталь" відбулась бійка за участі співробітника СБУ Дмитра Сивака та військового, що повернувся з фронту. Відомо, хто перший розпочав сутичку та за якою статтею ведеться розслідування. Зокрема, правоохоронці вирішили детальніше придивитись до особи контррозвідника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Деталі справи про бійку в Вінниці

Зазначається, що у ресторані "Арталь" у Вінниці святкували дні народження в різних залах співробітник СБУ та військовий, що повернувся з передової. Працівник СБУ Дмитро Сивак включив російський шансон. Гості зробили зауваження контррозвіднику, що призвело до бійки, яку розпочав батько контррозвідника Руслан Сивак.

Поліція веде розслідування за статтею "Хуліганство" з можливою причетністю співробітників Служби безпеки та департаменту контррозвідки. Покарання за це — обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Що відомо про майно співробітника СБУ, що брав участь у бійці в Вінниці

У Центрі протидії корупції розповіли, що майно родичів контррозвідника, зокрема різні транспортні засоби, записане на його бабусю Богдану Сивак та батька Руслана Сивака, зокрема мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року, Volkswagen e-Golf 2019 року та мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року. Бабуся володіє мінівеном з 2021 року.

"За нашими приблизними підрахунками, на момент купівлі аналогічне авто могло коштувати до 40-45 тис. дол. 75-річна жінка на цьому авто не їздить і, за нашими даними, ніколи не їздила", — заявили в Центрі.

Від 2020 року батькові Руслану Сиваку належить Volkswagen e-Golf 2019 року, що оцінюється нині приблизно у 20 тис. дол. З 2021 року він також володіє мотоциклом BMW R 1250 RT 2019 року, що вартує майже 17 тис. дол.

"При цьому, жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес, у реєстрах немає", — підкреслили у ЦПК.

Реакція родини Сивака на ситуацію

На запитання до батька Сивака, як родина, особливо бабуся, змогла купити такий автопарк, той відповів, що то не "Бентлі Континенталь" якийсь там великий", і то "не ваше діло", підкріплюючи це тим, що бабуся все життя — 40 років — пропрацювала військовою.

ЦПК також повідомили, що Сивак направив до них свого адвоката, і коли Центр попросив контакти адвоката, Сивак відповів, що немає потреби дзвонити, якщо вони його не знають. До того ж Сивак переконував Центр не робити публікації, стверджуючи, що у країні є інші важливі справи.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Центру протидії корупції

Нагадаємо, що в ресторані Вінниці сталася бійка між двома компаніями — військовослужбовця ЗСУ та працівника СБУ. Причиною конфлікту стала російська музику, яку увімкнули гості службовця СБУ.