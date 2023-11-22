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Торговали людьми, в частности, украинцами — в Португалии разоблачили масштабную незаконную схему

22 ноября 2023 10:48
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Торговали людьми, в частности, украинцами — в Португалии разоблачили масштабную незаконную схему
Португальские полицейские проводят рейды. Фото: REUTERS/Miguel Pereira
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Португалии сотни полицейских провели рейды на фермах и задержали 28 подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации. Среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщает Reuters.

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Схема торговли людьми в Португалии

Как известно, 21 ноября полицейские провели рейды на фермах в южном регионе Португалии Алентежу. Они арестовали 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации.

Правоохранители рассказали, что подозреваемые являются частью преступной группы, которая эксплуатировала мигрантов из Румынии, Молдовы, Украины, Индии, Сенегала и Пакистана. Они заманивали их в Португалию, обещая хорошую работу на ферме.

"Было проведено 78 обысков, в ходе которых изъяли доказательства и идентифицировали десятки потенциальных жертв. Задержанные, среди которых португальцы и иностранцы, подозреваются в торговле людьми, участии в преступлениях, содействии нелегальной иммиграции, нелегальном трудоустройстве, вымогательстве, отмывании денег и причинении физического ущерба", — говорится в сообщении.

Указывается, что в Португалии, особенно в сельскохозяйственном секторе, увеличилось количество случаев трудовой эксплуатации, когда бедные мигранты становятся жертвами неоплачиваемого труда и торговли людьми.

Напомним, что в Украине тоже разоблачили схему торговли людьми. Это произошло еще в марте этого года в Одесской области. Участники преступной группы вербовали украинцев для эксплуатации на территории Франции.

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