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Торгували людьми, зокрема, українцями — у Португалії викрили масштабну незаконну схему

22 листопада 2023 10:48
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Торгували людьми, зокрема, українцями — у Португалії викрили масштабну незаконну схему
Португальські поліцейські проводять рейди. Фото: REUTERS/Miguel Pereira
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Португалії сотні поліцейських провели рейди на фермах та затримали 28 підозрюваних у торгівлі людьми та трудовій експлуатації. Серед постраждалих є українці. 

Про це повідомляє Reuters

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Схема торгівлі людьми у Португалії

Як відомо, 21 листопада поліцейські провели рейди на фермах у південному регіоні Португалії Алентежу. Вони заарештували 28 осіб, підозрюваних у торгівлі людьми та трудовій експлуатації.

Правоохоронці розповіли, що підозрювані є частиною злочинної групи, яка експлуатувала мігрантів з Румунії, Молдови, України, Індії, Сенегалу і Пакистану. Вони заманювали їх до Португалії після того, обіцяючи хорошу роботу на фермі. 

"Було проведено 78 обшуків, під час яких вилучили докази та ідентифікували десятки потенційних жертв. Затримані, серед яких є португальці та іноземці, підозрюються у торгівлі людьми, участі в злочинах, сприянні нелегальній імміграції, нелегальному працевлаштуванні, здирництві, відмиванні грошей та заподіянні фізичної шкоди", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в Португалії, особливо в сільськогосподарському секторі, збільшилася кількість випадків трудової експлуатації, коли бідні мігранти стають жертвами неоплачуваної праці та торгівлі людьми.

Нагадаємо, що в Україні теж викрили схему торгівлі людьми. Це трапилося ще в березні цього року в Одеській області. Учасники злочинної групи вербували українців для експлуатації на території Франції. 

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