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Тишлек рассказал свое видение наличия российского паспорта у жены

21 декабря 2023 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тишлек рассказал свое видение наличия российского паспорта у жены
Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек прокомментировал наличие российского паспорта у жены. По его словам, он не видел этого документа.

Об этом Дмитрий Тишлек рассказал в интервью BIHUS.info.

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Тишлек о российском паспорте жены

Тишлек объяснил, что российский паспорт его жена получила в 14 лет, когда находилась в России. Позже, когда поступала в университет в Донецке, получила украинский паспорт по свидетельству о рождении.

На вопрос ведущей, каким образом был осуществлен следующий обмен старого российского паспорта на новый, однозначного ответа он не дал. Однако подчеркнул, что не видел российского паспорта своей жены.

"Я видел только ее синий паспорт, другого не было", — подчеркнул Тишлек.

По его словам, его жена никогда не пользовалась российским паспортом, а только украинским. Также он отрицает замену старого документа новым.

Кроме того, во время проверки перед назначением на должность его не спрашивали о российском паспорте жены.

Напомним, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек написал заявление об отставке. Подозревается также, что он имеет отношение к ростовской криминальной группировке.

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