Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Тишлек розповів своє бачення наявності російського паспорта в дружини arrow

Тишлек розповів своє бачення наявності російського паспорта в дружини

21 грудня 2023 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тишлек розповів своє бачення наявності російського паспорта в дружини
Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек прокоментував наявність російського паспорта в дружини. За його словами, він не бачив цей документ.

Про це Дмитро Тишлек розповів в інтерв'ю BIHUS.info.

Читайте також:

Тишлек про російський паспорт дружини

Тишлек пояснив, що російський паспорт його дружина отримала в 14 років, коли перебувала в Росії. Пізніше, коли вступала до університету в Донецьку, отримала український паспорт за свідоцтвом про народження.

На запитання ведучої, яким чином було здійснено наступний обмін старого російського паспорта на новий, однозначної відповіді він не дав. Однак наголосив, що не бачив російський паспорт своєї дружини.

"Я бачив тільки її синій паспорт, іншого не було", — наголосив Тишлек.

За його словами, його дружина ніколи не користувалася російським паспортом, а лише українським. Також він заперечує заміну старого документу на новий.

Крім того, під час перевірки перед призначенням на посаду, його не питали про російський паспорт дружини.

Нагадаємо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав заяву про відставку. Підозрюється також, що він має стосунок до ростовського кримінального угрупування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі