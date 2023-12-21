Тишлек розповів своє бачення наявності російського паспорта в дружини

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: скриншот

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек прокоментував наявність російського паспорта в дружини. За його словами, він не бачив цей документ.

Про це Дмитро Тишлек розповів в інтерв'ю BIHUS.info.

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Тишлек про російський паспорт дружини

Тишлек пояснив, що російський паспорт його дружина отримала в 14 років, коли перебувала в Росії. Пізніше, коли вступала до університету в Донецьку, отримала український паспорт за свідоцтвом про народження.

На запитання ведучої, яким чином було здійснено наступний обмін старого російського паспорта на новий, однозначної відповіді він не дав. Однак наголосив, що не бачив російський паспорт своєї дружини.

"Я бачив тільки її синій паспорт, іншого не було", — наголосив Тишлек.

За його словами, його дружина ніколи не користувалася російським паспортом, а лише українським. Також він заперечує заміну старого документу на новий.

Крім того, під час перевірки перед призначенням на посаду, його не питали про російський паспорт дружини.

Нагадаємо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав заяву про відставку. Підозрюється також, що він має стосунок до ростовського кримінального угрупування.