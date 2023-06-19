Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгварийца, оставили под стражей

Обвиняемый в смертельном ДТП судья Алексей Тандыр. Фото: скриншот

Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.

Об этом пишет Бабель.

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Ночью 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть военного на блокпосте в Киевской области. В ДБР заявили, что контролируют дело и судья обязательно понесет наказание за совершенное.

В ведомстве также отмечают, что в ходе расследования уже были проведены следующие действия:

у подозреваемого Алексея Тандыра взяли биологические образцы на наличие в организме алкоголя;

допросили свидетелей;

объявили судьи о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщается, что еще продолжается экспертиза. По ее результатам суд примет решение о сроках заключения.

Также мы писали, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.