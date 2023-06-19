Суддю Тандира, який на смерть збив нацгварійця, залишили під вартою

Обвинувачений у смертельній ДТП суддя Олексій Тандир. Фото: скриншот

Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.

Про це пише Бабель.

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Вночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть військового на блокпосту у Київській області. У ДБР заявили, що контролюють справу і суддя обов'язково понесе покарання за скоєне.

У відомстві також зазначають, що у ході розслідування вже провели такі дії:

у підозрюваного Олексія Тандира взяли біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю;

допитали свідків;

оголосили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Повідомляється, що наразі ще триває експертиза. За її результатами суд ухвалить рішення щодо строків ув'язнення.

Також ми писали, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.