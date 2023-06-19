Суддю Тандира, який на смерть збив нацгварійця, залишили під вартою
Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.
Про це пише Бабель.
Що відомо про ДТП, яке вчинив Тандира
Вночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть військового на блокпосту у Київській області. У ДБР заявили, що контролюють справу і суддя обов'язково понесе покарання за скоєне.
У відомстві також зазначають, що у ході розслідування вже провели такі дії:
- у підозрюваного Олексія Тандира взяли біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю;
- допитали свідків;
- оголосили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Повідомляється, що наразі ще триває експертиза. За її результатами суд ухвалить рішення щодо строків ув'язнення.
Також ми писали, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.