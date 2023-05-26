Судья из Киевской области сбил насмерть военного на блокпосту

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР

Сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.

Об этом пишет Д БР и "Украинская правда".

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Детали летального случая

СМИ сообщают, что в полночь председатель районного суда пгт Макаров Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на нацгвардейца на Брестском проспекте. Двигаясь на автомобиле Lexus, мужчина насмерть сбил 23-летнего военного.

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР

Правоохранители по прибытии на место происшествия задержали виновника ДТП.

Делом будет заниматься ДБР

Как сообщается, ДБР начало расследование обстоятельств ДТП на блокпоста в Киеве. Судья задержан, от проведения осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался.

"Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы", — отметили в ДБР.

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Офис Генерального прокурора отметил, что по состоянию на данный момент решается вопрос по поводу уведомления о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что на трассе Киев-Знаменка произошло ДТП. По его словам, есть погибшие.

По словам главы ГУ ЧП, столкновение произошло между двумя легковушками Mazda и Honda. Два водителя 38-летнего возраста погибли. На месте происшествия работает полиция Киевской области.