Суддя з Київської області збив на смерть військового на блокпосту

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

Сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був напідпитку.

Про це пише ДБР та "Українська правда".

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Деталі летального випадку

ЗМІ повідомляють, що опівночі голова районного суду смт Макарів Київської області Олексій Тандир здійснив наїзд на нацгвардійця на Берестейському проспекті. Рухаючись автомобілем Lexus, чоловік насмерть збив 23-річного військового.

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

Правоохоронці після прибуття на місце події затримали винуватця ДТП.

Справою займатиметься ДБР

Як повідомляється, ДБР розпочало розслідування обставин ДТП на блокпосту у Києві. Суддю затримали, від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

"Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи", — зазначили в ДБР.

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Офіс Генерального прокурора зазначив, що станом на зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на трасі Київ-Знам’янка сталася ДТП. За його словами, є загиблі.

За словами очільника ГУ НП, зіткнення сталось між двома легковиками Mazda та Honda. Двоє водіїв 38-річного віку загинули. На місці події працює поліція Київщини.