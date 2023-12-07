Суд оставил Дубинского под стражей

Нардеп Александр Дубинский на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Суд в Киеве оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 без права внесения залога. По словам политика, в СИЗО его пытают.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

О физическом насилии в СИЗО

Кроме того, он показал нашим журналистам следы от возможных побоев.

По его словам, его адвокаты неоднократно просили о медицинском обследовании, которое нужно было депутату, но им в этом отказывали.

Нардеп Александр Дубинский показывает журналистам свои побои. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня мне наконец-то провели рентген, у меня переломы 10 и 11 ребер с левой стороны, куда меня били. Там у меня гематомы и ушиб грудной клетки", — добавил Дубинский.

Он отметил, что его переводили несколько раз в разные камеры, где постоянно его избивали уголовники.

Политик считает, что его избивали из-за того, чтобы, вероятно, он изменил свои показания во время суда.

Поэтому он потребует того, чтобы его перевели в СИЗО СБУ с одноместными камерами.

Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд обязал провести судебно-медицинское обследование нардепа по факту избиения.