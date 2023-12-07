Суд залишив Дубінського під вартою

Нардеп Олександр Дубінський під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Суд у Києві залишив нардепа Олександра Дубінського під вартою до 12 січня 2024 року без права внесення застави. За словами політика, у СІЗО його катують.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Крім того, він показав нашим журналістам сліди від ймовірних побоїв.

За його словами, його адвокати неодноразово просили про медичне обстеження, яке потрібно було депутату, але їм в цьому відмовляли.

Нардеп Олександр Дубінський показує журналістам свої побої. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні мені нарешті провели рентген, у мене переломи 10 та 11 ребер з лівої сторони, куди мене били. Там в мене гематоми і забій грудної клітини", — додав Дубінський.

Він зазначив, що його переводили декілька разів в різні камери, де постійно його били побили кримінальники.

Політик вважає, що його били через те, аби, ймовірно, він змінив свої свідчення під час суду.

Тому він вимагатиме того, аби його перевели в СІЗО СБУ з одномісними камерами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд України зобов'язав провести судово-медичне обстеження нардепа за фактом побиття.