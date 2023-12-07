Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Суд залишив Дубінського під вартою arrow

Суд залишив Дубінського під вартою

7 грудня 2023 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суд залишив Дубінського під вартою
Нардеп Олександр Дубінський під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Суд у Києві залишив нардепа Олександра Дубінського під вартою до 12 січня 2024 року без права внесення застави. За словами політика, у СІЗО його катують.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Про фізичне насильство в СІЗО

Крім того, він показав нашим журналістам сліди від ймовірних побоїв.

За його словами, його адвокати неодноразово просили про медичне обстеження, яке потрібно було депутату, але їм в цьому відмовляли. 

суд над дубінським
Нардеп Олександр Дубінський показує журналістам свої побої. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні мені нарешті провели рентген, у мене переломи 10 та 11 ребер з лівої сторони, куди мене били. Там в мене гематоми і забій грудної клітини", — додав Дубінський. 

Він зазначив, що його переводили декілька разів в різні камери, де постійно його били побили кримінальники.

Політик вважає, що його били через те, аби, ймовірно, він змінив свої свідчення під час суду. 

Тому він вимагатиме того, аби його перевели в СІЗО СБУ з одномісними камерами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд України зобов'язав провести судово-медичне обстеження нардепа за фактом побиття. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі