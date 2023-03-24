Суд вынес приговор корректировщице атак по больницам в Николаеве: как ее наказали

Суд признал женщину виновной по двум статьям

По материалам СБУ 11 лет за решеткой проведет корректировку российских ракетных ударов по больницам в Николаеве. Такое решение принял Заводской районный суд Николаева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечают в ведомстве, именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них — местные больницы.

Сотрудники СБУ задержали приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в регионе в июле прошлого года.

По данным следствия, вражеским информатором является местная жительница, бывшая чиновница оборонного предприятия, поддержавшая полномасштабное вторжение россии.

"Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Телеграмм-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом, она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов", — рассказали в СБУ.

По указанию врага, как отмечают в спецслужбе, обвиняемая собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.

В ходе обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

По каким статьям обвинение

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Напомним, ранее сообщалось, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.

Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Также недавно СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.