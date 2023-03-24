Суд вынес приговор корректировщице атак по больницам в Николаеве: как ее наказали
По материалам СБУ 11 лет за решеткой проведет корректировку российских ракетных ударов по больницам в Николаеве. Такое решение принял Заводской районный суд Николаева.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
-
За отвагу и верность стране в Одессе награды воинов Национальной гвардии Украины
-
На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники
-
На Волыни детективы БЭБ обнаружили более 30 тонн поддельной бытовой химии известных брендов
-
Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"
-
Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты
-
Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз
-
Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями
-
Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области
-
В Одессе снизилась заболеваемость туберкулезом
-
Германия впервые передала Украине новые инженерные танки
Подробности
Как отмечают в ведомстве, именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них — местные больницы.
Сотрудники СБУ задержали приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в регионе в июле прошлого года.
По данным следствия, вражеским информатором является местная жительница, бывшая чиновница оборонного предприятия, поддержавшая полномасштабное вторжение россии.
"Свои деструктивные взгляды активно распространяла в прокремлевских Телеграмм-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом, она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов", — рассказали в СБУ.
По указанию врага, как отмечают в спецслужбе, обвиняемая собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.
В ходе обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.
По каким статьям обвинение
На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
Напомним, ранее сообщалось, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.
Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.
Также недавно СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.