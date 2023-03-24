Суд виніс вирок коригувальниці атак по лікарнях у Миколаєві: як її покарали

Суд визнав жінку винною за двома статтями

За матеріалами СБУ 11 років за ґратами проведе коригувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві. Таке рішення ухвалив Заводський районний суд м. Миколаїв.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Подробиці

Як зазначають у відомстві, саме за її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них — місцеві лікарні.

Співробітники СБУ затримали поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у регіоні в липні минулого року.

За даними слідства, ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення рф.

"Свої деструктивні погляди активно поширювала у прокремлівських Телеграм-каналах у вигляді дописів та коментарів. Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків", — розповіли в СБУ.

За вказівкою ворога, як зазначають у спецслужбі, обвинувачувана збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

За якими статтями обвинувачення

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Чоловік коригував удари армії рф по столиці.

Також раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Також нещодавно СБУ викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав дані, аби коригувати удари рф.