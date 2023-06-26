Суд принял решение по делу Гандзюк: признали ли Мангера виновным

Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook-страница Гандзюк

Бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер признан виновным в заказе покушения на активистку Екатерину Гандзюк. Его и организатора покушения Алексея Левина приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Решение суда

Днепровский районный суд Киева принял решение о покушении на активистку Екатерину Гандзюк.

Виновным в заказе покушения, которое обернулось смертью Гандзюк, был признан бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер.

Организовал нападение, как установил суд, уголовный авторитет Алексей Левин.

Оба подозреваемых были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет каждого.

Кроме того, они, согласно решению суда, должны компенсировать семье погибшей моральный ущерб в размере 15 млн грн.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк

Напомним, что на общественного деятеля, бывшую советницу городского головы Херсона, исполняющую обязанности управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года было совершено покушение. Ее облили серной кислотой.

После нескольких месяцев лечения в ожоговом центре Киева Гандзюк скончалась 4 ноября того же года.

Нападение на Екатерину Гандзюк поначалу квалифицировали как хулиганство. Впоследствии, после давления активистов, статья была изменена на покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

6 ноября 2018 года в парламенте создали временную следственную комиссию по расследованию покушений на ряд общественных деятелей, в частности, в списке было и покушение на Екатерину Гандзюк.

Первоначально были найдены исполнители покушения. Это:

Никита Грабчук;

Владимир Васянович;

Вячеслав Вишневский;

Виктор Горбунов;

Сергей Торбин.

Признав вину и пойдя на соглашение со следствием, они были приговорены к небольшим срокам — от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу 18 июля 2019 года.

В заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк подозревали экс-председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и лидера преступной группировки "Москал" Алексея Левина. Против них возбудили уголовное дело, а их самих впоследствии отправили за решетку.