Суд ухвалив рішення у справі Гандзюк: чи визнали Мангера винним

Катерина Гандзюк. Фото: Facebook-сторінка Гандзюк

Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера визнали винним у замовленні замаху на активістку Катерину Гандзюк. Його і організатора замаху Олексія Левіна засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Суспільне.

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Рішення суду

Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення щодо замаху на активістку Катерину Гандзюк.

Винним у замовленні замаху, який обернувся смертю Гандзюк, був визнаний колишній голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

Організував напад, як встановив суд, кримінальний авторитет Олексій Левін.

Обидвох підозрюваних було засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років кожного.

Крім того, вони, згідно із рішенням суду, мають компенсувати сім’ї загиблої моральні збитки розміром 15 млн грн.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк

Нагадаємо, що на громадську діячку, колишню радницю міського голови Херсона, виконувачку обов'язки керівниці справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року було здійснено замах. Її облили сірчаною кислотою.

Після кількох місяців лікування у опіковому центрі Києва Гандзюк померла 4 листопада того ж року.

Напад на Катерину Гандзюк спочатку кваліфікували як хуліганство. Згодом, після тиску активістів, стаття була змінена на замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

6 листопада 2018 року у парламенті створили тимчасову слідчу комісію із розслідування замахів на низку громадських діячів, зокрема, у списку був і замах на Катерину Гандзюк.

Спочатку були знайдені виконавці замаху. Це:

Микита Грабчук;

Володимир Васянович;

В'ячеслав Вишневський;

Віктор Горбунов;

Сергій Торбін.

Визнавши провину та пішовши на угоду зі слідством, вони були засуджені на невеликі строки — від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Вироки набули чинності 18 липня 2019 року.

У замовленні і організації нападу на Катерину Гандзюк підозрювали ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і лідера злочинного угруповання "Москал" Олексія Левіна. Проти них відкрили кримінальну справу, а їх самих згодом відправили за ґрати.