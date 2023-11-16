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Стреляли по колесам — на блокпосту в Сумской области ГПСУ задержала нарушителя

16 ноября 2023 16:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стреляли по колесам — на блокпосту в Сумской области ГПСУ задержала нарушителя
Один из блокпостов ВСУ. Иллюстративное фото: Информатор
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники совместно с военнослужащими других составляющих ВСУ в Сумской области применили оружие для остановки автомобиля. Утверждается, что водитель транспортного средства был пьян.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщают пограничники, 54-летний водитель автомобиля Lifan при приближении к КПП не выполнил требование военных об остановке и продолжил движение дальше.

"Во время преследования автомобиля, водитель своими действиями создал аварийную ситуацию и явную угрозу жизни и здоровью наряда. После предупредительного выстрела охранниками границы был открыт огонь по колесам, в результате чего транспортное средство остановлено", — резюмируют ГПСУ.

Пограничники добавляют: нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере показала 2,06 промилле алкоголя. Нарушитель был передан работникам Национальной полиции.

Также в ГПСУ напомнили, что блокпост предназначен для безопасности граждан, на котором осуществляются контрольные мероприятия по движению транспортных средств и людей, их проверке и осмотру с целью своевременного выявления и обезвреживания врага.

Напомним, что ранее пограничники рассказали, где сейчас наиболее активны российские ДРГ. А на Буковине они провели успешную операцию по задержанию мужчины, организовавшего пункт пропуска у себя дома.

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