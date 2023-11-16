Стріляли по колесах — на блокпосту в Сумській області ДПСУ затримала порушника

Один з блокпостів ЗСУ. Ілюстративне фото: Інформатор

Українські прикордонники спільно з військовослужбовцями інших складових ЗСУ в Сумській області застосували зброю для зупинки автомобіля. Стверджується, що водій транспортного засобу був напідпитку.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Порушника затримано

Як повідомляють прикордонники, 54-річний водій автомобіля Lifan при наближенні до КПП не виконав вимогу військовиків про зупинку та продовжив рух далі.

"Під час переслідування автомобіля кермувальник своїми діями створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю та здоров’ю наряду. Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах, внаслідок чого транспортний засіб зупинено", — резюмують ДПСУ.

Прикордонники додають: порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестер показала 2,06 проміле алкоголю. Порушника було передано працівникам Національної поліції.

Також ДПСУ нагадали, що блокпост призначений для безпеки громадян, на якому здійснюються контрольні заходи за рухом транспортних засобів й людей, їхньої перевірки та огляду з метою своєчасного виявлення та знешкодження ворога.

Нагадаємо, що раніше прикордонники розповіли, де зараз найбільш активні російські ДРГ. А на Буковині вони провели успішну операцію з затримання чоловіка, який організував пункт пропуску у себе вдома.