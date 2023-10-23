Столичные патрульные оперативно задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству
В Киеве патрульные помогли оперативно задержать мужчину. Вероятно, он причастен к убийству в Днепровском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Задержали предполагаемого убийцу
"Событие произошло накануне в Днепровском районе. На линию 112 поступило сообщение о ножевом ранении несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.
По прибытии на место происшествия правоохранители выяснили, что у подростка возник конфликт с неизвестным, в результате которого последний ударил юношу ножом и скрылся.
"В ходе обследования близлежащих территорий патрульные и участковые офицеры разыскали и задержали нападающего в одной из квартир в доме неподалеку", — рассказали в полиции.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно оперативную группу.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области сын убил свою мать за отказ дать ему деньги. За совершенное преступление мужчина проведет за решеткой 10 лет.
Кроме того, в Стрыйском районе в одном из сел местный житель убил своего зятя. В отношении 49-летнего мужчины направлен обвинительный акт в суд.
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