Столичные патрульные оперативно задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству

Сотрудники патрульной полиции. Фото: Укринформ

В Киеве патрульные помогли оперативно задержать мужчину. Вероятно, он причастен к убийству в Днепровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Задержали предполагаемого убийцу

"Событие произошло накануне в Днепровском районе. На линию 112 поступило сообщение о ножевом ранении несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия правоохранители выяснили, что у подростка возник конфликт с неизвестным, в результате которого последний ударил юношу ножом и скрылся.

"В ходе обследования близлежащих территорий патрульные и участковые офицеры разыскали и задержали нападающего в одной из квартир в доме неподалеку", — рассказали в полиции.

Полиция задержала предполагаемого убийцу. Фото: Патрульная полиция Киева

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно оперативную группу.

Доказательства предполагаемого убийства. Фото: Патрульная полиция Киева

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области сын убил свою мать за отказ дать ему деньги. За совершенное преступление мужчина проведет за решеткой 10 лет.

Кроме того, в Стрыйском районе в одном из сел местный житель убил своего зятя. В отношении 49-летнего мужчины направлен обвинительный акт в суд.