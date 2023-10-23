Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства arrow

Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства

23 жовтня 2023 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства
Працівники патрульної поліції. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві патрульні допомогли оперативно затримати чоловіка. Ймовірно, він причетний до вбивства у Дніпровському районі.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Читайте також:

Затримали ймовірного вбивцю

"Подія сталася напередодні у Дніпровському районі. На лінію 112 надійшло повідомлення про ножове поранення неповнолітнього", — йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце події правоохоронці з'ясували, що у підлітка виник конфлікт з невідомим, в результаті якого останній вдарив юнака ножем та втік.

"Під час обстеження прилеглих територій патрульні та дільничні офіцери розшукали та затримали нападника в одній із квартир у будинку неподалік", — розповіли в поліції.

Поліція затримала ймовірного вбивцю
Поліція затримала ймовірного вбивцю. Фото: Патрульна поліція Києва

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

патрульні затримали ймовірного вбивцю
Докази ймовірного вбивства. Фото: Патрульна поліція Києва

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області син вбив свою матір за відмову дати йому грошей. За скоєний злочин чоловік проведе за ґратами 10 років.

Крім того, у Стрийському районі в одному із сіл місцевий мешканець вбив свого зятя. Стосовно 49-річного чоловіка скеровано обвинувальний акт до суду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі