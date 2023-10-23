Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства

Працівники патрульної поліції. Фото: Укрінформ

У Києві патрульні допомогли оперативно затримати чоловіка. Ймовірно, він причетний до вбивства у Дніпровському районі.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Читайте також:

Затримали ймовірного вбивцю

"Подія сталася напередодні у Дніпровському районі. На лінію 112 надійшло повідомлення про ножове поранення неповнолітнього", — йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце події правоохоронці з'ясували, що у підлітка виник конфлікт з невідомим, в результаті якого останній вдарив юнака ножем та втік.

"Під час обстеження прилеглих територій патрульні та дільничні офіцери розшукали та затримали нападника в одній із квартир у будинку неподалік", — розповіли в поліції.

Поліція затримала ймовірного вбивцю. Фото: Патрульна поліція Києва

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Докази ймовірного вбивства. Фото: Патрульна поліція Києва

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області син вбив свою матір за відмову дати йому грошей. За скоєний злочин чоловік проведе за ґратами 10 років.

Крім того, у Стрийському районі в одному із сіл місцевий мешканець вбив свого зятя. Стосовно 49-річного чоловіка скеровано обвинувальний акт до суду.