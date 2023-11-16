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Стало известно, сколько уголовных дел по работе ТЦК и ВВК уже под расследованием

16 ноября 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько уголовных дел по работе ТЦК и ВВК уже под расследованием
Военно-врачебная комиссия. Фото (архивное): Суспільне Лівів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время Государственное бюро расследований расследует более 260 уголовных дел относительно нарушений в работе территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Уже более 20 обвинительных актов находятся в суде, там фигурируют 35 человек.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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По словам советницы, в настоящее время расследуется уже более 260 уголовных дел о работе ТЦК и ВВК. Также известно, что в суде уже более 20 обвинительных актов, там фигурируют 35 человек. В общей сложности подозрения уже получили почти 60 работников территориальных центров комплектования.

"Эти подозрения — это превышение служебных полномочий в частности. Когда мы говорим не только об избиениях и насильственных действиях, но и о фактах коррупции, то также зафиксированы суммы неправомерной выгоды, говорим о почти 4 млн грн и арестованном имуществе у граждан, которые уже под подозрением, на 3 млн грн", — говорит Татьяна Сапьян.

Напомним, несколько дней назад в Ужгороде работники ТЦК насильно забрали в военкомат водителя автобуса, отвозившего детскую команду из Винницы на соревнования по тхэквондо. Водитель ночевал в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснение, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.

Незадолго в Закарпатскому ОТЦК и СП отреагировали на такой инцидент. Там заявили, что работниками ТЦК был обнаружен гражданин, не предоставивший информации о пребывании на военном учете.

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