Стало відомо, скільки кримінальних справ щодо роботи ТЦК та ВЛК вже під розслідуванням

Військово-лікарська комісія. Фото (архівне): Суспільне Львів

Станом на зараз Державне бюро розслідувань розслідує понад 260 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Вже понад 20 обвинувальних актів перебувають в суді, там фігурують 35 осіб.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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За словами радниці, наразі розслідується вже понад 260 кримінальних справ щодо роботи ТЦК і ВЛК. Також відомо, що в суді вже понад 20 обвинувальних актів, там фігурують 35 осіб. А загалом підозри вже отримали майже 60 працівників територіальних центрів комплектування.

"Ці підозри — це перевищення службових повноважень, зокрема. Коли ми говоримо не тільки про побиття та насильницькі дії, а й про факти корупції, то також зафіксовано суми неправомірної вигоди, говоримо про майже 4 млн грн і також арештованого майна у громадян, які уже під підозрою, на 3 млн грн", — каже Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, декілька днів тому в Ужгороді працівники ТЦК насильно забрали до військкомату водія автобуса, який відвозив дитячу команду з Вінниці на змагання з тхеквондо. Водій ночував у хостелі "Монада", де його вночі разом із іншими чоловіками схопили військові та поліцейські. На його пояснення, що він є єдиним водієм для групи спортсменів, вони не відреагували.

Незадовго у Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на такий інцидент. Там заявили, що працівниками ТЦК було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку.