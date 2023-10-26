Дело "пяных вечеринок" в Киеве сдвинулось с места и передано в суд — в чем обвинили участников
В Украине будут судить организатора и двух участников "блогерских вечеринок". Известно, что они насиловали девушек, снимали это на видео и распространяли порнографический контент в соцсетях.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
"Блогерские вечеринки" — детали следствия
Согласно результатам следствия, фигуранты приглашали девушек в арендованную квартиру в Киеве. В апартаментах ребята совместно с девушками распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния.
После этого с участием девушек злоумышленники изготовляли фото и видеоизображения, в том числе порнографического характера, которые распространяли в социальных сетях и оставляли под ними унизительные сообщения и комментарии.
Что инкриминируют фигурантам
Так, организатору вечеринок инкриминируют совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней. Кроме того, его обвиняют в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера и хулиганство.
Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и в хулиганстве.
Другого участника будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одного из потерпевших.
Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве
Напомним, в конце января журналистка Ярослава Кравченко сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивали девушек, а потом насиловали и снимали все это на видео. Впоследствии кадры насилия девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяли в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.
После этого полиция пришла с обысками к организаторам.
Позже двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.
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