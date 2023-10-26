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Дело "пяных вечеринок" в Киеве сдвинулось с места и передано в суд — в чем обвинили участников

26 октября 2023 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дело "пяных вечеринок" в Киеве сдвинулось с места и передано в суд — в чем обвинили участников
Правоохранители пришли с обысками к фигурантам в январе 2023 года. Фото: Киевская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине будут судить организатора и двух участников "блогерских вечеринок". Известно, что они насиловали девушек, снимали это на видео и распространяли порнографический контент в соцсетях.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Согласно результатам следствия, фигуранты приглашали девушек в арендованную квартиру в Киеве. В апартаментах ребята совместно с девушками распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния.

После этого с участием девушек злоумышленники изготовляли фото и видеоизображения, в том числе порнографического характера, которые распространяли в социальных сетях и оставляли под ними унизительные сообщения и комментарии.

Что инкриминируют фигурантам

Так, организатору вечеринок инкриминируют совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней. Кроме того, его обвиняют в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера и хулиганство.

Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и в хулиганстве.

Другого участника будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одного из потерпевших.

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве

Напомним, в конце января журналистка Ярослава Кравченко сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивали девушек, а потом насиловали и снимали все это на видео. Впоследствии кадры насилия девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяли в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

После этого полиция пришла с обысками к организаторам.

Позже двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

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