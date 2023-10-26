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Справа "пяних вечірок" у Києві зрушила з місця та передана в суд — у чому звинуватили учасників

26 жовтня 2023 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Справа "пяних вечірок" у Києві зрушила з місця та передана в суд — у чому звинуватили учасників
Правоохоронці прийшли з обшуками до фігурантів у січні 2023 року. Фото: Київська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть організатора та двох учасників "блогерських вечірок". Відомо, що вони ґвалтували дівчат, знімали це на відео та поширювали порнографічний контент у соцмережах. 

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Згідно з результатами слідства, фігуранти запрошували дівчат до орендованої квартири у Києві. В апартаментах хлопці спільно з дівчатами розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до  безпорадного стану. 

Після цього за участю дівчат зловмисники виготовляли фото та відеозображення, у тому числі  порнографічного характеру, які поширювали у соціальних мережах та залишали під ними принизливі дописи та коментарі.

Що інкримінують фігурантам

Так, організатору вечірок інкримінують вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час скоєння злочину була неповнолітньою. Окрім цього, його звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру та хуліганство. 

Одного з учасників звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором та в хуліганстві. 

Іншого учасника судитимуть за скоєння сексуального насильства щодо однієї з потерпілих.

Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві

Нагадаємо, наприкінці січня журналістка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споювали дівчат, а тоді ґвалтували і знімали все це на відео. Згодом кадри насильства дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширювали в соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

Після цього поліція прийшла з обшуками до організаторів.

Пізніше двом блогерам, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

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