Справа "пяних вечірок" у Києві зрушила з місця та передана в суд — у чому звинуватили учасників
В Україні судитимуть організатора та двох учасників "блогерських вечірок". Відомо, що вони ґвалтували дівчат, знімали це на відео та поширювали порнографічний контент у соцмережах.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
"Блогерські вечірки" — деталі слідства
Згідно з результатами слідства, фігуранти запрошували дівчат до орендованої квартири у Києві. В апартаментах хлопці спільно з дівчатами розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до безпорадного стану.
Після цього за участю дівчат зловмисники виготовляли фото та відеозображення, у тому числі порнографічного характеру, які поширювали у соціальних мережах та залишали під ними принизливі дописи та коментарі.
Що інкримінують фігурантам
Так, організатору вечірок інкримінують вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час скоєння злочину була неповнолітньою. Окрім цього, його звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру та хуліганство.
Одного з учасників звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором та в хуліганстві.
Іншого учасника судитимуть за скоєння сексуального насильства щодо однієї з потерпілих.
Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві
Нагадаємо, наприкінці січня журналістка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споювали дівчат, а тоді ґвалтували і знімали все це на відео. Згодом кадри насильства дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширювали в соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.
Після цього поліція прийшла з обшуками до організаторів.
Пізніше двом блогерам, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.
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