Дело банка олигарха Жеваго — один из руководителей получил подозрение в хищении средств

Олигарх Константин Жеваго. Фото: Думская

Бывший заместитель Председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" получил подозрение за хищение в интересах владельца, а именно олигарха Константина Жеваго, почти полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Как работала преступная организация

Отмечается, что экс-владелец учреждения в 2010 году создал преступную организацию, через которую удалось украсть деньги из банка, такими действиями злоумышленник подорвал уровень украинской экономики.

Вручение подозрения бывшему заместителю Председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Фото: Офис Генерального прокурора

"К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди прочих и должностное лицо АО "Банк "Финансы и Кредит" — заместителя Председателя правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка", — говорится в сообщении.

Сколько денег было украдено

Благодаря его помощи было украдено около 560,5 млн грн. Бывший владелец банка через подставные лица смог получить контроль над частным обществом, которое не по-настоящему получало кредитные деньги от банка.

"Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в которое входили привлеченные экс-олигархом Председатель и члены Правления АО "Банк "Финансы и Кредит", в том числе и заместитель председателя правления", — добавили в сообщении.

После того, как средства были перечислены на коммерческую структуру, их направляли в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их будущей легализации.

В ГБР отметили, что в настоящее время бывший заместитель Председателя правления банка задержан. Также решается вопрос по избранию подозреваемому меры пресечения, а именно в виде содержания под стражей.

Вручение подозрения бывшему заместителю Председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Фото: Офис Генерального прокурора

Арестованное имущество олигарха

Также в ведомстве напомнили, что в рамках этого расследования бывшему олигарху Жеваго было сообщено о подозрении о совершении преступлений.

"В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир", — отметили правоохранители.

Также в октябре 2020 года арестованные активы в размере 300 миллионов гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура сообщили о подозрении главе группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Он обвиняется в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда Украины.