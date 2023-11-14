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Справа банку олігарха Жеваго — один з керівників отримав підозру в розкраданні коштів

14 листопада 2023 15:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Справа банку олігарха Жеваго — один з керівників отримав підозру в розкраданні коштів
Олігарх Костянтин Жеваго. Фото: Думская
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній заступник Голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" отримав підозру за розкрадання в інтересах власника, а саме олігарха Костянтина Жеваго, майже пів мільярда гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як працювала злочинна організація

Зазначається, що екс-власник установи у 2010 році створив злочинну організацію, через яку вдалося вкрасти гроші з банку, такими діями зловмисник підірвав рівень української економіки. 

Справа банку олігарха Жеваго — один з керівників отримав підозру в розкраданні коштів
Вручення підозри колишньому заступнику Голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Фото: Офіс Генерального прокурора

"До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ "Банк "Фінанси та Кредит" — заступника Голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку", — йдеться у повідомленні.

Скільки грошей було вкрадено

Завдяки його допомозі, було вкрадено близько 560,5 млн грн. Колишній власник банку через підставних осіб зміг отримати контроль над приватним товариством, яке не по-справжньому отримувало кредитні гроші від банку. 

"Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі й заступник голови правління", — додали у повідомленні.

Після того, як кошти були перераховані на комерційну структуру, їх направляли до підконтрольних олігарху компаній-нерезидентів для їх майбутньої легалізації.

У ДБР зазначили, що наразі колишнього заступника Голови правління банку затримано. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а саме у вигляді тримання під вартою.

Справа банку олігарха Жеваго — один з керівників отримав підозру в розкраданні коштів
Вручення підозри колишньому заступнику Голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Фото: Офіс Генерального прокурора

Арештоване майно олігарха

Також у відомстві нагадали, що в межах цього розслідування колишньому олігарху Жеваго було повідомлено про підозру щодо вчинення злочинів.

"Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир", — наголосили правоохоронці.

Також у жовтні 2020 року заарештовані активи сумою 300 мільйонів гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура повідомили підозру голові групи "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго. Він звинувачується у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду України.

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