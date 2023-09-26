Соучастника нападения на Стерненко задержали по другому делу: подробности

Задержание Константина Карбенюка. Фото: Facebook Сергея Стерненко

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Служба безопасности Украины задержала второго соучастника нападения на одесского активиста Сергея Стерненко. В этот раз рецидивисту инкриминируют новое уголовное дело.

Об этом Сергей Стерненко написал в Facebook.

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По словам активиста, задержанным оказался Константин Карбенюк. Он организовал схему поставки кокаина, провозимого во внутренних органах. Задержали его и подельников сотрудники СБУ.

Также активист заявил, что Карбенюк был охранником советника начальника полиции Одесской области Руслана Форостяка. По его мнению, для нападения Форостяк предоставил Карбенюку соответствующее указание и личное авто, на котором он же ездил на работу.

Константин Карбенюк. Фото: Facebook Сергея Стерненко

"Карбенюк пытался догнать меня, когда я гнался за исполнителем покушения Абзалом Баймукашевым, но побоялся свидетелей и скрылся. Полиция тогда его задержала и отпустила. А дело о покушении закрыла", — пишет Стерненко, заметив, что наказали только Баймукашева, заключив в тюрьму на 10 лет.

Версия СБУ



Позже, как заявил активист, Карбенюк отличился в Николаевской области, когда похитил гражданина Польши и вез его в багажнике. Однако, по его словам, после суда он вышел из СИЗО, но на этот раз "попался" из-за наркотиков.

Свою версию задержания Карбенюка прокомментировали и в СБУ. Там заявили: он и его подельники перевозили в капсулах, которые глотали, латиноамериканский кокаин.

Капсулы с кокаином. Фото: СБУ

"За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до полукилограмма кокаина почти на 3,5 млн в гривневом эквиваленте. "Маршрут" контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран. Затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта", — сообщают силовики.

Следователи сообщили Карбенюку и его соучастникам о подозрении по ч. 2 ст. 305 УКУ (контрабанда наркотических средств по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Сергей Стерненко сказал, что прокуроры хотят задержать его дело. Перед этим он обвинил прокуратуру в некомпетентности.