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Співвиконавця нападу на Стерненка затримали в іншій справі: подробиці

26 вересня 2023 19:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Співвиконавця нападу на Стерненка затримали в іншій справі: подробиці
Затримання Костянтина Карбенюка. Фото: Facebook Сергія Стерненка
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України затримала другого співвиконавця нападу на одеського активіста Сергія Стерненка. цього разу рецідивісту інкримінують нову кримінальну справу. 

Про це Сергій Стерненко написав у Facebook.

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Справа про наркотики

За словами активіста, затриманим виявився Костянтин Карбенюк. Він організував схему постачання кокаїну, який провозили у внутрішніх органах. Затримали його та спільників співробітники СБУ.

Також активіст заявив, що Карбенюк був охоронцем радника начальника поліції Одеської області Руслана Форостяка. За його думкою, для нападу Форостяк надав Карбенюку відповідну вказівку та особисте авто, на якому він же їздив на роботу.

Костянтин Карбенюк. Фото: Facebook Сергія Стерненка

"Карбенюк намагався наздогнати мене, коли я ганявся за виконавцем замаху Абзалом Баймукашевим, але побоявся свідків та втік. Поліція тоді його затримала і відпустила. А справу про замах закрила", — пише Стерненко, зауваживши, що покарали тільки Баймукашева, якого ув'язнили на 10 років.

Версія СБУ

Пізніше, як заявив активіст, Карбенюк відзначився у Миколаївській області, коли викрав громадянина Польщі та віз його у багажнику. Проте, за його словами, після суду він вийшов із СІЗО, цього разу "попався" через наркотики.

Свою версію затримання Карбенюка прокоментували й в СБУ. Там заявили: він та його поплічники провозили в капсулах, які ковтали, латиноамериканський кокаїн. 

Капсули з кокаїном. Фото: СБУ

"За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті. "Маршрут" контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту", — повідомляють силовики.

Наразі слідчі повідомили Карбенюку та його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що раніше Сергій Стерненко сказав, що прокурори хочуть затримати його справу. Перед цим він звинуватив прокуратуру в некомпетентності. 

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