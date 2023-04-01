Шмыгаль заявил, что Буча может быть местом для суда над оккупантами россии

Буча — место для суда над российскими войсками

Буча должна рассматриваться как один из вариантов места проведения суда над российскими военными преступниками. В этом городе проявилась вся суть путинского режима.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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"Агрессор должен заплатить за совершенное зло. Заплатить свободой, заплатить денежными средствами, заплатить статусом страны-изгнанника", — сказал Денис Шмыгаль во время Бучанского саммита по привлечению россии к ответственности.

По его словам, для этого требуется Специальный международный трибунал, который будет судить высшее политическое руководство россии.

"Еще больше санкций, в том числе в отношении российской атомной энергетики и импорта алмазов. Конфискация российских активов, замороженных на Западе, и передача их на восстановление Украины", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что в Украине в результате военных действий россии погибли почти 500 детей. Но около 1000 детей получили ранения разной степени тяжести.