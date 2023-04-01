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Шмигаль заявив, що Буча може бути місцем для суду над окупантами рф

1 квітня 2023 12:00
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Буча — місце для суду над російськими військами
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Буча має розглядатися як один із варіантів місця проведення суду над російськими воєнними злочинцями. В цьому місті проявилась уся сутність путінського режиму.

Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Агресор має заплатити за скоєне зло. Заплатити свободою, заплатити коштами, заплатити статусом країни-вигнанця", — сказав Денис Шмигаль під час Бучанського саміту з притягнення росії до відповідальності.

За його словами, для цього потрібен Спеціальний міжнародний трибунал, який судитиме вище політичне керівництво росії. 

"Ще більше санкцій, у тому числі щодо російської атомної енергетики та імпорту алмазів. Конфіскація російських активів, які заморожені на Заході, та передача їх на відбудову України", — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок військових дій рф загинули майже 500 дітей. Та близько 1000 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.

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