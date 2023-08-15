Еще трем руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении

Подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ. Фото: из соцсетей

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний. Следовательно, 15 августа, еще троим руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении.

Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора.

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Как известно, задокументирована преступная деятельность председателей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, которые тоже причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Эти компании фактически контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания" (РГК, аффилированная с Фирташем), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Организованная группа осуществляла несанкционированный отбор голубого топлива, которое было в газотранспортной системе и принадлежало государству. Для возмещения несанкционированно отобранного газа из компании "Оператор ГТС Украины" облгазы перечисляли средства на подконтрольное подсанкционному олигарху предприятие в значительно большем объеме, чем поставлен газ для покрытия расходов компании.

Как наказание ждет злоумышленников

СБУ сообщила должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



В общей сложности объявлено о подозрении уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 246 млн грн и корпоративные права подсанкционного бизнесмена на более 7,4 млрд грн.

Напомним, что БЭБ и СБУ 15 мая пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.