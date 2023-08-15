Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ. Фото: із соцмереж

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Відтак, 15 серпня, ще трьом керівникам "облгазів Фірташа" повідомили про підозру.

Про це повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора.

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Як відомо, задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Організована група здійснювала несанкціонований відбір блакитного палива, яке було в газотранспортній системі та належало державі. Для відшкодування несанкціоновано відібраного газу з компанії "Оператор ГТС України" облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу для покриття витрат компанії.

Як покарання чекає зловмисників

СБУ повідомила посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. Накладено арешт на майно підозрюваних осіб на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на понад 7,4 млрд грн.

Нагадаємо, що БЕБ та СБУ 15 травня прийшли з обшуками до компаній олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому і топменеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.