Еще один организатор "блогерских вечеринок" с изнасилованиями получил подозрение
Прокуратура сообщила о подозрении по фактам совершения насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (ч. 3 ст. 153 УК Украины) организатору и третьему участнику так называемых "блоггерских вечеринок".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Подробности
По данным следствия, на одной из таких "вечерок" подозреваемые использовали беспомощное состояние девушки, с которой вместе употребляли спиртные напитки.
"Они совершили по отношению к ней насильственные действия сексуального характера, сняв все на мобильный телефон. В тот же день отснятый материал они разместили в социальной сети", — рассказали в прокуратуре.
Следователи также установили, что в другой день блоггер, ранее подозреваемый в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, уговорил несовершеннолетнюю принять участие в стриме "блогерской вечеринки".
"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего без ее согласия", — говорится в сообщении.
Что известно о вечеринках с изнасилованиями
В прокуратуре напомнили, что группа молодых людей создавала контент сексуально-насильственного характера с участием женщин. Они распивали с ними спиртные напитки, после чего совершали пошлые действия, снимая все это на собственные мобильные телефоны.
Видео с участием женщин выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии. Ранее организатору и второму участнику этих встреч объявлено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера (ч. 3 ст. 301 УК Украины).
Другие организаторы "блогерских вечеринок" находятся под стражей. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения третьему подозреваемому.
Напомним, в феврале двум блоггерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя скандал вокруг вечеринок, на которых унижали девушек, обратился в Главное управление Национальной полиции и Офис генерального прокурора по поводу обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.