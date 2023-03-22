Ще один організатор "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями отримав підозру

Блогерів звинуватили у сексуальному насильстві над жінками

Прокуратура повідомила про підозру за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України) організатору та третьому учаснику так званих "блогерських вечірок".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Подробиці

За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої.

"Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", — розповіли у прокуратурі.

Також слідчі встановили, що в інший день блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі "блогерської вечірки".

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вечірки зі зґвалтуваннями

У прокуратурі нагадали, що група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Відео за участі жінок викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі. Раніше організатору та другому учаснику цих зустрічей повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

Інші організатори "блогерських вечірок" наразі перебувають під вартою. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу третьому підозрюваному.

Нагадаємо, у лютому двом блогерам, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи скандал навколо вечірок, на яких принижували дівчат, звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу генерального прокурора щодо забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.