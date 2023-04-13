Сексуальные преступления: по факту изнасилования в детском хоре возбуждено уголовное производство

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту секс-преступления

Против экс-руководителя детского киевского хора "Зіниця" начато досудебное расследование. Оно началось после того, как мужчину обвинили в сексуальном развращении несовершеннолетних. Громкий скандал разразился после того, как о случаях сексуального притязания в социальной сети написала бывшая участница хора. В настоящее время открыто уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE рассказали в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос.

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Уголовное производство

По данным ГПУ, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту вероятного совершения уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности личности. Отмечается, что ведется следствие по преступлениям, которые могли быть совершены в течение 2012-2020 годов.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве" , — сообщили в ГПУ.

Сексуальные притязания: история жертвы

Скандал вокруг вероятного насильника разгорелся тогда, когда бывшая участница хора сделала шокирующее сообщение в Facebook. 23-летняя киевлянка Анна Хижняк публично заявила, что несколько лет назад ее не раз насиловал мужчина, который был руководителем хора.

"Всегда виноват насильник. Но, к сожалению, это правило не действует в хоре "Зіниця", где Заслуженный учитель Украины приставал, добивался и даже насиловал несовершеннолетних девушек. И я стала одной из жертв",— написала Анна.

Девушка обвинила экс-руководителя хора в изнасиловании. Фото: Facebook Anna Khyzhnyak

Девушка поделилась одной из историй, которая с ней случилась. По ее словам, это произошло в 2015 году после концерта хора в Скадовске.

"Мы ехали плацкартом домой, на который он купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке и с правой стороны как раз мое место снизу. Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят. А напротив него на верхней полке (где по 4 места) спит его жена, которая также является руководителем этого хора. Страх. Страх закричать. Страх, что она может бодрствовать и будет кричать и обвинять меня, что это я его соблазнила. Со страхом я ходила и молчала 9 лет. Я чувствовала вину за то, что природа дала мне 6 размер груди, пропорциональную фигуру и пухлые губы. Лапанье, приставание, секс. С несовершеннолетней мной", — написала девушка.

Авторка этого сообщения отметила, что это происходило не раз. Что сексуальные притязания к ней мужчина совершал когда ему было всего 13 лет, и это продолжалось годами.

Она получила колоссальную поддержку от людей, которые отреагировали на ее сообщение в сети. В общем, она впервые рассказала об этом в 22 года собственному мужу.

Реакция людей на историю об изнасиловании несовершеннолетней. Фото: скриншот сообщений Facebook

Обсуждение сообщения девушки о сексуальном насилии. Фото: скриншот сообщений Facebook

Сейчас идет досудебное расследование. Добавим, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.