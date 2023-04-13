Сексуальні злочини: за фатком згвалтування в дитячому хорі відкрито кримінальне провадження

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадженння за фактом сексзлочину

Проти екскерівника дитячого київського хору "Зіниця" розпочате досудове розслідування. Воно почалося після того, як чоловіка звинуватили у сексуальному розбещенні неповнолітніх. Гучний скандал розгорнувся після того, як про випадки сексуального домагання в соціальній мережі написала колишня учасниця хору. Нині відкрито кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE розповіли в Генеральній прокуратурі України у відповідь на запит.

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Кримінальне провадження

За даними ГПУ, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ймовірного вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості особи. Зазначається, що ведеться слідство щодо злочинів, які могли бути скоєні упродовж 2012-2020 років.

"На цей час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні", — повідомили в ГПУ.

Сексуальні домагання: історія жертви

Скандал навколо ймовірного ґвалтівника розгорівся тоді, коли колишня учасниця хору зробила шокуючий допис у Facebook. 23-річна киянка Ганна Хижняк публічно заявила, що декілька років тому її неодноразово ґвалтував чоловік, який був керівником хору.

"Завжди винен ґвалтівник. Але, на жаль, це правило не діє в хорі "Зірниця", де Заслужений вчитель України приставав, домагався і навіть ґвалтував неповнолітніх дівчат. І я стала однією з жертв", — написала Ганна.

Дівчина звинуватила екскерівника хору у зґвалтуванні. Фото: Facebook Anna Khyzhnyak

Дівчина поділилася однією з історій, яка з нею трапилася. За її словами, це відбулося у 2015 році після концерту хору в Скадовську.

"Ми їхали плацкартом додому, на який "він" купив білети і розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці і з правого боку якраз моє місце знизу. Вночі я прокидалася від того, що він лапає мене. Навкруги усі сплять. А навпроти нього на верхній полиці (де по 4 місця) спить його дружина, яка також є керівником цього хору. Страх. Страх закричати. Страх, що вона може не спить і буде кричати і звинувачувати мене, що це я його спокусила. І з цим страхом я ходила і мовчала 9 років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені 6 розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною", — написала дівчина.

Авторка цього допису зазначила, що це відбувалося не раз. Що сексуальні домагання до неї чоловік здійснював, коли їй було лише 13 років, і це продовжувалося роками.

Вона отримала колосальну підтримку від людей, які відреагували на її допис в мережі. Загалом вона вперше розповіла про це у 22 роки власному чоловіку.

Реакція людей на історію про зґвалтування неповнолітньої. Фото: скріншот допису Facebook

Обговорення допису дівчини про сексуальне насильство. Фото: скріншот допису Facebook

Нині триває досудове розслідування. Додамо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.