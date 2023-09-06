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Сексуальное насилие над родной дочерью: в Киеве взяли под стражу злоумышленника

6 сентября 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Сексуальное насилие над родной дочерью: в Киеве взяли под стражу злоумышленника
Насилие над девочкой. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевские прокуроры отправили за решетку мужчину, который совершал сексуальное насилие над своей родной дочерью. Подозреваемый под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, после развода подозреваемый проживал в Николаеве и имел возможность видеться с девочкой — своей дочерью.

Девочка в течение пяти лет неоднократно становилась объектом преступных посягательств и сексуального насилия.

Об этом ужасном инциденте девочка решилась рассказать маме только после переезда из Николаевской области в столицу.

По результатам следственных действий и выводов судебно-психиатрической экспертизы, эти факты оказались правдой.

Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы писали, что за год полномасштабного российского вторжения прокуратура Украины получила около 170 обращений от украинцев, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских оккупантов. Однако сколько на самом деле украинских женщин испытали сексуальное насилие, находясь под российской оккупацией и какая часть из них обратилась за помощью к психологу, читайте в материале .

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