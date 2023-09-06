Сексуальне насильство над рідною донькою: у Києві взяли під варту зловмисника
Київські прокурори відправили за ґрати чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство до своєї рідної доньки. Підозрюваний під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, після розлучення підозрюваний проживав у Миколаєві і мав можливість бачитися із дівчинкою — своєю донькою.
Дівчинка протягом пʼяти років нодноразово ставала об’єктом злочинних посягань та сексуального насильства.
Про цей жахливий інцидент дівчинка наважилась розповісти мамі лише після переїзду з Миколаївської області до столиці.
За результатами слідчих дій та висновків судово-психіатричної експертизи, ці факти-таки виявились правдою.
Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за рік повномасштабного російського вторгнення прокуратура України отримала близько 170 звернень від українців, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Проте скільки насправді українських жінок зазнали сексуального насилля, перебуваючи під російською окупацією? Та яка частка з них звернулася по допомогу до психолога? Читайте в матеріалі.