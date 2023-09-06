Сексуальне насильство над рідною донькою: у Києві взяли під варту зловмисника

Насильство над дівчинкою. Ілюстративне фото: google.com

Київські прокурори відправили за ґрати чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство до своєї рідної доньки. Підозрюваний під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, після розлучення підозрюваний проживав у Миколаєві і мав можливість бачитися із дівчинкою — своєю донькою.

Дівчинка протягом пʼяти років нодноразово ставала об’єктом злочинних посягань та сексуального насильства.

Про цей жахливий інцидент дівчинка наважилась розповісти мамі лише після переїзду з Миколаївської області до столиці.

За результатами слідчих дій та висновків судово-психіатричної експертизи, ці факти-таки виявились правдою.

Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за рік повномасштабного російського вторгнення прокуратура України отримала близько 170 звернень від українців, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Проте скільки насправді українських жінок зазнали сексуального насилля, перебуваючи під російською окупацією? Та яка частка з них звернулася по допомогу до психолога? Читайте в матеріалі.