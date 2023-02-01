СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров

Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, которая в Киеве под видом добробатов терроризировала жителей. Среди задержанных есть граждане россии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Что известно о преступниках

По данным СБУ, группировка возглавляла криминальный авторитет по прозвищу "Леший", он причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды было два выходца из Северного Кавказа с российским гражданством. Один из них уже находится под санкциями СНБО.

В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований. По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

В настоящее время уже зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США.

Сотрудники СБУ задержали "Лешого", двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.

По каким статьям объявлены подозрения

Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.

Напомним, недавно СБУ разоблачила и нейтрализовала крупную преступную группировку, занимавшуюся распространением наркотиков и психотропных веществ на территории Полтавской области.

Также в Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории России, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.