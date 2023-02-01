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СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

1 февраля 2023 19:14
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов
СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, которая в Киеве под видом добробатов терроризировала жителей. Среди задержанных есть граждане россии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины

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Что известно о преступниках

По данным СБУ, группировка возглавляла криминальный авторитет по прозвищу "Леший", он причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды было два выходца из Северного Кавказа с российским гражданством. Один из них уже находится под санкциями СНБО.

СБУ задержан в Киеве

СБУ задержан в Киеве

СБУ задержан в Киеве

В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований. По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

СБУ задержан в Киеве

В настоящее время уже зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.

СБУ задержан в Киеве

СБУ задержан в Киеве

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США.

Сотрудники СБУ задержали "Лешого", двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.

СБУ задержан в Киеве

СБУ задержан в Киеве

СБУ задержан в Киеве

По каким статьям объявлены подозрения

Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.

Напомним, недавно СБУ разоблачила и нейтрализовала крупную преступную группировку, занимавшуюся распространением наркотиков и психотропных веществ на территории Полтавской области.

Также в Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории России, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.

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