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СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

1 лютого 2023 19:14
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів
СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки України знешкодила злочинну організацію, яка в Києві під виглядом добробатів тероризувала мешканців. Серед затриманих є громадяни росії. 

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Що відомо про злочинців

За даними СБУ, угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", він причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди було двоє вихідців із Північного Кавказу з російським громадянством. Один із них вже перебуває під санкціями РНБО.

СБУ затримання у Києві

СБУ затримання у Києві

СБУ затримання у Києві

У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови - застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

СБУ затримання у Києві

Нині вже зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

СБУ затримання у Києві

СБУ затримання у Києві

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тис. доларів США.

Співробітники СБУ затримали "Лєшого", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними 80 тис. доларів США з місцевого підприємця.

СБУ затримання у Києві

СБУ затримання у Києві

СБУ затримання у Києві

За якими статтями оголошено підозри

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. На даний час шести учасникам злочинної організації повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання);
▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила і нейтралізувала велике злочинне угруповання, яке займалося розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин на території Полтавської області.

Також в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.

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