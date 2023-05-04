СБУ задержала послушников УПЦ МП Почаевской лавры, которые поддерживали агрессию РФ и помогали врагу
Служба безопасности Украины задержала двух послушников УПЦ МП Почаевской лавры. Они открыто поддерживали вооруженную агрессию России и помогали оккупантам.
Об этом сообщает СБУ.
Послушник, оправдывавший российскую агрессию
Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.
Мужчина использовал профили в запрещенных соцсетях РФ, через которые активно распространял нарративы пропаганды Кремля.
"Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников", — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили послушнику о подозрении по двум статьям УК Украины:
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Правоохранители задержали еще одного приспешника агрессора из Почаевской лавры
СБУ задержала послушника УПЦ МП Почаевской лавры, собиравшего координаты объектов энергетической инфраструктуры Украины для ФСБ. Он также в социальных сетях распространял информацию, которая оправдывает действия РФ, выражал поддержку так называемой "ДНР" и наемникам ЧВК "Вагнер".
Фигуранту объявлено подозрение за совершение госизмены и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ.
Напомним, прихожане УПЦ МП в Почаевской лавре в Тернопольской области заявили, что президент России Владимир Путин — это их правитель. Они также подчеркнули, что ракеты по Украине "запускает Бог".