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СБУ задержала послушников УПЦ МП Почаевской лавры, которые поддерживали агрессию РФ и помогали врагу

4 мая 2023 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала послушников УПЦ МП Почаевской лавры, которые поддерживали агрессию РФ и помогали врагу
Задержанный послушник и правоохранители. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала двух послушников УПЦ МП Почаевской лавры. Они открыто поддерживали вооруженную агрессию России и помогали оккупантам.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Мужчина использовал профили в запрещенных соцсетях РФ, через которые активно распространял нарративы пропаганды Кремля.

"Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили послушнику о подозрении по двум статьям УК Украины:

  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СБУ задержала послушника
Задержанный послушник и правоохранители. Фото: СБУ
СБУ задержала послушника
Пост послушника УПЦ МП в российской соцсети. Фото: СБУ
СБУ задержала послушника
Пост послушника УПЦ МП в российской соцсети. Фото: СБУ
СБУ задержала послушника
Пост послушника УПЦ МП в российской соцсети. Фото: СБУ

Правоохранители задержали еще одного приспешника агрессора из Почаевской лавры

СБУ задержала послушника УПЦ МП Почаевской лавры, собиравшего координаты объектов энергетической инфраструктуры Украины для ФСБ. Он также в социальных сетях распространял информацию, которая оправдывает действия РФ, выражал поддержку так называемой "ДНР" и наемникам ЧВК "Вагнер".

Фигуранту объявлено подозрение за совершение госизмены и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ.

СБУ задержала послушника
Задержанный послушник и правоохранители. Фото: СБУ

Напомним, прихожане УПЦ МП в Почаевской лавре в Тернопольской области заявили, что президент России Владимир Путин — это их правитель. Они также подчеркнули, что ракеты по Украине "запускает Бог".

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