СБУ затримала послушників УПЦ МП Почаївської лаври, які підтримували агресію РФ та допомагали ворогу

Затриманий послушник та правоохоронці. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох послушників УПЦ МП Почаївської лаври. Вони відкрито підтримували збройну агресію Росії та допомагали окупантам.

Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.

Чоловік використовував профілі в заборонених соцмережах РФ, через які активно поширював наративи пропаганди Кремля.

"Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників", — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили послушнику про підозру за двома статтями КК України:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Затриманий послушник та правоохоронці. Фото: СБУ

Дописи послушника УПЦ МП в російській соцмережі. Фото: СБУ

Дописи послушника УПЦ МП в російській соцмережі. Фото: СБУ

Дописи послушника УПЦ МП в російській соцмережі. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще одного поплічника агресора з Почаївської лаври

СБУ затримала послушника УПЦ МП Почаївської лаври, який збирав координати об'єктів енергетичної інфраструктури України для ФСБ. Він також у соціальних мережах поширював інформацію, яка виправдовує дії РФ, висловлював підтримку так званій "ДНР" та найманцям ПВК "Вагнер".

Фігуранту оголошено підозру за вчинення держзради та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ.

Затриманий послушник та правоохоронці. Фото: СБУ

Нагадаємо, парафіяни УПЦ МП у Почаївській лаврі на Тернопільщині заявили, що президент Росії Володимир Путін — це їхній правитель. Вони також наголосили, що ракети по Україні "запускає Бог".